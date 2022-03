Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Dresden mehrere Blankoimpfpässe, Impfaufkleber, mehrere Arztstempel und einen Stempel eines Impfzentrums sichergestellt. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des 43-Jährigen am Samstag, weil der Verdacht bestand, dass er gestohlene Sachen verkaufte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach machten Zeugen die Polizei auf ein Angebot des mutmaßlichen Hehlers auf einem Kleinanzeigenportal aufmerksam. Die Küchenmaschine, die er dort verkaufen wollte, sollte zuvor in einem Markt gestohlen worden sein. In der Wohnung fand die Polizei die Maschine und weitere mutmaßlich gestohlene Haushaltsgeräte.

Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Dresden mehrere Blankoimpfpässe, Impfaufkleber, mehrere Arztstempel und einen Stempel eines Impfzentrums sichergestellt. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des 43-Jährigen am Samstag, weil der Verdacht bestand, dass er gestohlene Sachen verkaufte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach machten Zeugen die Polizei auf ein Angebot des mutmaßlichen Hehlers auf einem Kleinanzeigenportal aufmerksam. Die Küchenmaschine, die er dort verkaufen wollte, sollte zuvor in einem Markt gestohlen worden sein. In der Wohnung fand die Polizei die Maschine und weitere mutmaßlich gestohlene Haushaltsgeräte.