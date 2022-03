Wegen einer Katze auf der Straße sind in Dresden zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Der Unfall habe sich ereignet, nachdem eine 55-Jährige dem Tier in der Grundstraße ausgewichen und auf die Gegenspur abgekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Zusammenstoß wurde der 78-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos demnach schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt worden.

Wegen einer Katze auf der Straße sind in Dresden zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Der Unfall habe sich ereignet, nachdem eine 55-Jährige dem Tier in der Grundstraße ausgewichen und auf die Gegenspur abgekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Zusammenstoß wurde der 78-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos demnach schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt worden.