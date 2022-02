Dresden und Darmstadt: Zeichen für Frieden und Solidarität

Dynamo Dresden und Darmstadt 98 haben vor ihrer Zweitliga-Partie am Samstagabend ein Zeichen gegen Krieg und für Solidarität gesetzt. Vor dem Anpfiff reihten sich beide Mannschaft für ein gemeinsames Foto hintereinander auf. Während die Dresdner, die in der vorderen Reihe knieten, ihre traditionell gelben Heimtrikots trugen, präsentierten sich die Gäste in blauen Jerseys. Somit sollten die Farben der ukrainischen Nationalflagge nachgebildet werden.

«Heute merkt man einmal mehr, wir leben in einem tollen Land, haben einen tollen Job», sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker. «Wir sollten das alle viel mehr wertschätzen», erklärte der 51-Jährige. Beide Teams hielten, wie von der Deutschen Fußball Liga (DFL) empfohlen, im Anschluss eine stille Gedenkminute ab.