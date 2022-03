Dresdner Volleyballerinnen: Langer Verzicht auf Van Buskirk

Bei den Volleyball-Frauen des Dresdner SC reißen die personellen Sorgen nicht ab. Wie der deutsche Meister an diesem Dienstag mitteilt, muss sich Mittelblockerin Layne Van Buskirk noch in dieser Woche einer Rücken-Operation unterziehen. Schon seit einigen Wochen plagt sich die kanadische Nationalspielerin mit Bandscheibenproblemen. Wann die 24-Jährige, die erst im Sommer vom französischen Erstligisten Volley-Ball Club Chamalières an die Elbe gewechselt war, wieder einsatzfähig ist, hänge vom Heilungsverlauf ab.

