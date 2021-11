Dreyer warnt am Volkstrauertag vor Angriffen auf Demokratie

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Volkstrauertag auf die vielen aktuellen Anfeindungen gegen die Demokratie hingewiesen. Hass und Hetze, Populismus und rechtem Gedankengut dürfe kein Nährboden bereitet werden, sagte sie laut Mitteilung am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung für die Toten von Krieg, Terror und Gewalt in Bad Kreuznach. Landesregierung, Stadtverwaltung und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatten dazu eingeladen. Dies sei auch eine der Lehren, die am Volkstrauertag gezogen werden müssten. Jeden Tag gelte es, sich entschieden gegen Ausgrenzung, Gewalt, Chauvinismus und Hass zu stellen.

Dreyer wies auf die zunehmenden Anfeindungen gegen Helfer und Helferinnen, Rettungskräfte, Minderheiten, Andersdenkende, Politiker und Journalisten hin. «Wir können es nicht akzeptieren, dass Menschen solchen Angriffen ausgesetzt sind. Denn jeder Angriff ist immer auch ein Angriff auf unsere Demokratie», betonte die Regierungschefin.

Sie verwies auch auf aktuelle Konfliktherde und dankte allen Soldaten und Polizisten aus Rheinland-Pfalz, die im Auslandsdienst seien, um laut Staatskanzlei «vor Ort Menschen und Institutionen zu schützen, zu verteidigen und weiterzubilden».