Droh-Plakate an oberfränkischer Schule: Polizei ermittelt

Wegen Droh-Plakaten an einer Schule ermittelt die Polizei im oberfränkischen Gundelsheim bei Bamberg. Am vergangenen Wochenende hätten Unbekannte am Eingangsbereich der Grundschule und an der Turnhalle Plakate befestigt, auf denen Drohungen gegen Schulleitung und Lehrkräfte ausgesprochen wurden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte ermittele, Ergebnisse gebe es noch nicht.

Bereits Mitte Januar waren Plakate an der Schule angebracht worden. Es sei damals Kritik an den Corona-Maßnahmen geübt worden, erläuterte der Sprecher weiter. Das seien aber keine strafbaren Inhalte gewesen. Die neueren Plakate mit den Drohungen dagegen schon. Man nehme das Thema ernst, «Schule ist ein geschützter Bereich». Dennoch gehe man nicht von einer erhöhten Gefahrenlage an der Grundschule aus.