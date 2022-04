Bei einem Streit in einer Düsseldorfer U-Bahn ist in der Nacht zum Karfreitag ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war es in der U-Bahn der Linie U79 aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute gekommen. Während der Schlägerei sei ein 18-Jähriger mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Tätergruppe sei dann an der nächsten Haltstelle Lohausen in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte wurde noch in der Nacht notoperiert.

Bei einem Streit in einer Düsseldorfer U-Bahn ist in der Nacht zum Karfreitag ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war es in der U-Bahn der Linie U79 aus zunächst ungeklärter Ursache zu einem handfesten Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute gekommen. Während der Schlägerei sei ein 18-Jähriger mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Tätergruppe sei dann an der nächsten Haltstelle Lohausen in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte wurde noch in der Nacht notoperiert.