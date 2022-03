Düsseldorf gewinnt erneut die Tischtennis-Champions-League

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat erneut die Tischtennis-Champions-League gewonnen. Nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken reichten dem deutschen Rekordmeister am Donnerstagabend in der zweiten Halbfinal-Partie zwei Einzelsiege für den Einzug in ein Endspiel, das nicht mehr ausgetragen wird.

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat erneut die Tischtennis-Champions-League gewonnen. Nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken reichten dem deutschen Rekordmeister am Donnerstagabend in der zweiten Halbfinal-Partie zwei Einzelsiege für den Einzug in ein Endspiel, das nicht mehr ausgetragen wird.

Denn ebenfalls am Donnerstagabend verkündete der europäische Tischtennis-Verband ETTU, wegen des Angriffs auf die Ukraine auch alle russischen Clubs von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Da im zweiten Halbfinale die beiden russischen Vertreter Fakel Orenburg und UMMC Jekaterinburg standen, geht der Endspiel-Sieg nun kampflos an die Düsseldorfer. Die Borussia gewann die Champions League dadurch zum siebten Mal. Auch im Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister war sie sechs Mal erfolgreich.

Im Halbfinal-Rückspiel gewann der Saarbrücker Patrick Franziska zwar das Duell der deutschen Nationalspieler mit Rekord-Europameister Timo Boll. Doch Dang Qiu (gegen Darko Jorgic) und Anton Källberg (gegen Tomas Polansky) holten die beiden Punkte, die die Düsseldorfer nach dem neuen Reglement noch für den Final-Einzug brauchten.