Bei strahlendem Sonnenschein haben Hundertausende Menschen den Ostermontag in NRW für Ausflüge genutzt. In Freizeitparks wie dem Moviepark in Bottrop drängten sich die Menschen. In der Düsseldorfer Altstadt waren die Tische vor Kneipen und Cafés dicht besetzt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lagen die Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht sollten die Temperaturen auf 6 bis 1 Grad sinken. Am Dienstag soll es laut DWD heiter und gebietsweise wolkig werden. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 15 und 20 Grad liegen.

Bei strahlendem Sonnenschein haben Hundertausende Menschen den Ostermontag in NRW für Ausflüge genutzt. In Freizeitparks wie dem Moviepark in Bottrop drängten sich die Menschen. In der Düsseldorfer Altstadt waren die Tische vor Kneipen und Cafés dicht besetzt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lagen die Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht sollten die Temperaturen auf 6 bis 1 Grad sinken. Am Dienstag soll es laut DWD heiter und gebietsweise wolkig werden. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 15 und 20 Grad liegen.