Bei einem nächtlichen Streit in einer Wohnung in Düsseldorf sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Warum und wie genau es zu der Auseinandersetzung kam, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine 46 Jahre alte Frau und ein 41-jähriger Mann schwebten am Donnerstag weiter in Lebensgefahr. In der Wohnung hatten sich in der Nacht zuvor vier Menschen aufgehalten. Einer von ihnen - ein 42-Jähriger - wurde festgenommen.