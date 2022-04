Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ist am Montagmorgen in Duisburg eine 58 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zudem werde ein 65-Jähriger wegen einer Rauchgasvergiftung ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. «Über die Brandursache können wir noch nichts sagen. Das ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen», sagte eine Polizeisprecherin.