Duo soll Hund auf Jungen gehetzt haben: Verdächtiger gefasst

Nach einer vermutlich rassistisch motivierten Attacke mit einem Hund auf einen 18-Jährigen in Neubrandenburg hat die Polizei einen ersten Verdächtigen gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, handelt es sich um einen 40-jährigen Neubrandenburger, bei dem auch der Hund gefunden wurde. Der Staatsschutz habe den Tatverdächtigen am Donnerstag nach einem Zeugenhinweis aufgesucht. Bei einer Vernehmung habe der Hundebesitzer den Vorfall «in Teilen eingeräumt». Der Deutsche sei der Polizei wegen Körperverletzungsdelikten bereits bekannt.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen zwei Männer einen aus Russland stammenden 18-Jährigen am Dienstagmorgen im Osten der Stadt rassistisch beleidigt, mit Pfefferspray angegriffen und den Hund auf ihn gehetzt haben. Der Hund habe den 18-Jährigen ins Bein gebissen. Die Täter sollen den Mann aufgefordert haben, dahin zurückzugehen, wo er herkomme. Schließlich sei ein 17-jähriger Bekannter gekommen, mit dem das Opfer entkommen konnte. Die genauen Umstände des Vorfalls, den der Staatsschutz aufklären soll, und die Identität des zweiten Täters würden noch ermittelt, hieß es weiter.