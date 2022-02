Durchsuchung nach Schüssen auf Islamisches Kulturzentrum

Nachdem ein 55-jähriger Ende Januar auf ein islamisches Kulturzentrum in Halle geschossen haben soll, hat die Polizei eine zweite Durchsuchung in der Wohnung des Mannes durchgeführt. Diese diene der Aufklärung der Motivation hinter dem Angriff, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Mittwoch. Bei der Durchsuchung vergangene Woche seien Handy, Computer und weitere Datenträger sichergestellt worden. Die Analyse der Geräte dauere noch an, sagte der Sprecher. Zunächst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet.

Nachdem ein 55-jähriger Ende Januar auf ein islamisches Kulturzentrum in Halle geschossen haben soll, hat die Polizei eine zweite Durchsuchung in der Wohnung des Mannes durchgeführt. Diese diene der Aufklärung der Motivation hinter dem Angriff, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Mittwoch. Bei der Durchsuchung vergangene Woche seien Handy, Computer und weitere Datenträger sichergestellt worden. Die Analyse der Geräte dauere noch an, sagte der Sprecher. Zunächst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet.

Der Mann soll am 23. Januar mit einem Luftgewehr aus seiner Wohnung in einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus heraus auf das Kulturzentrum geschossen haben. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich laut Polizei rund 100 Menschen zum Gebet in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Bei dem Mann seien später eine «entsprechende Langwaffe zum Verschießen von Diabolos und eine Gasdruckpistole» gefunden und sichergestellt worden, hieß es. Laut Pressemitteilung ist er bisher nicht mit politisch motivierten Straftaten in Erscheinung getreten.