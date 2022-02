DWD-Bilanz: Durchschnittlicher Winter in MV

Der Winter in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in diesem Jahr eher auffällig zurückgehalten. Er war weder sonderlich kalt, noch - zumindest im Bundesvergleich - überdurchschnittlich nass. Nicht einmal in Sachen Sonnenscheindauer hat er Außergewöhnliches zu bieten.

Recht warm, ziemlich nass und durchschnittlich viel Sonne. Diese Bilanz ziehen Klima-Experten zum Winter in Mecklenburg-Vorpommern. So errechneten die Meteorologinnen und Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für MV - ebenso wie bundesweit - eine Durchschnittstemperatur von 3,3 Grad Celsius, wie der DWD am Montag in seiner vorläufigen Winterbilanz vorstellte. Das war deutlich wärmer als noch im Winter 2020/2021. Da wurde im nordöstlichsten Bundesland ein Durchschnittswert von 0,2 Grad Celsius gemessen.

Das hat gleichzeitig aber nicht zu mehr Sonne geführt. In Mecklenburg-Vorpommern hat in diesem Winter fast genauso lange die Sonne geschienen wie im Winter zuvor: nämlich gut 145 Stunden. Im Winter 2020/2021 waren es 144 Sonnenscheinstunden.

Dafür gab es zwischen Dezember und Februar in MV deutlich mehr Regen als im Vergleichszeitraum. Der DWD registrierte eine Niederschlagsmenge von nahezu 170 Liter pro Quadratmeter, ein Jahr zuvor waren es 130 Liter pro Quadratmeter. Allein im Februar war mit fast 90 Litern pro Quadratmeter dem DWD zufolge das Dreifache des Monatssolls aus dem Himmel gefallen.