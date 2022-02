DWD-Bilanz: Hamburg war zweitwärmste Region in Deutschland

Das war doch mal so ein richtig durchschnittlicher Winter in Hamburg: keine knackig kalten Tage, viel Regen und auch die Sonne ließ sich nur selten blicken. Und doch reicht das, um in der Winterwetter-Statistik auf dem Treppchen zu landen.

Die Hansestadt Hamburg hat dem Winter in diesem Jahr mit vergleichsweise warmen Temperaturen getrotzt und sich damit den Titel der zweitwärmsten Region Deutschlands geholt. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 4,5 Grad Celsius im Dezember, Januar und Februar liegt Hamburg damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 3,3 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Spitzenreiter ist mit Bremen auch eine Stadt im Norden (4,7 Grad).

Hamburg kann rein statistisch mit weiteren vorderen Plätzen aufwarten. So hat in der Hansestadt in den drei Wintermonaten am seltensten die Sonne geschienen, und nur im Saarland gab es mehr Niederschlag. Gerade einmal knapp 124 Sonnenstunden haben die Hansestädter und ihre Gäste laut DWD in diesem Winter abbekommen. Im Vorjahr waren es in Hamburg immerhin 134 Stunden. Zum Vergleich: Im Südschwarzwald und im Allgäu gab es in diesem Winter bis zu 310 Stunden Sonnenschein auf die Nase, für das Bundesland Baden-Württemberg lag der Durchschnittswert damit bei 225 Sonnenstunden.

Außerdem regnete es im Winter 2021/2022 in Hamburg deutlich mehr als noch im Vorjahreszeitraum. 270 Liter auf den Quadratmeter haben die DWD-Experten ermittelt. Im Winter 2020/2021 waren es lediglich 174 Liter pro Quadratmeter. Damit ist Hamburg an Platz zwei beim Ranking der Regionen mit dem meisten Niederschlag. An erster Stelle steht das Saarland, dort wurden fast 280 Liter pro Quadratmeter gemessen.