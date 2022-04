Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen am Wochenende in Bayern. Am Freitag scheint zunächst verbreitet die Sonne, bevor sich der Himmel dann am Nachmittag von Franken her bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in München voraussagte. In der Nacht zum Samstag soll dann von Westen her Regen aufziehen. Am Samstag weiten sich die Niederschläge den Prognosen zufolge auf den ganzen Freistaat aus bei Höchsttemperaturen von 14 bis 19 Grad. Für den Sonntag erwartet der DWD ebenfalls viel Regen, vereinzelt auch Gewitter - und hin und wieder Sonne.