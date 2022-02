DWD-Unwetterwarnung: Orkanartige Böen in vielen Regionen

DWD-Unwetterwarnung: Orkanartige Böen in vielen Regionen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für große Teile Thüringens eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es müsse in den nächsten Stunden und teilweise bis in die Nacht zum Samstag mit orkanartigen Böen gerechnet werden, teilte der DWD am Freitag mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für große Teile Thüringens eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es müsse in den nächsten Stunden und teilweise bis in die Nacht zum Samstag mit orkanartigen Böen gerechnet werden, teilte der DWD am Freitag mit.

Im Ilm-Kreis, den Kreisen Hildburghausen, Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg, der Stadt Suhl sowie anderen Regionen in Süd- und Südostthüringen seien vor allem Regionen über 800 Metern Höhe betroffen. In Mittel- und Nordthüringen gelte die Unwetterwarnung zunächst bis 22.00 Uhr.

Durch den starken Wind könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es bestehe Gefahr, dass Menschen von herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen getroffen werden. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, Gartenmöbel und andere Utensilien im Freien gesichert werden, empfahl der DWD.