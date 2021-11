Dynamo Kiew gewinnt vor Bayern-Spiel 6:1

Bayern-Gegner Dynamo Kiew hat sein Ligaspiel vor dem Aufeinandertreffen mit den Münchnern am kommenden Dienstag in der Champions League gewonnen. Der Tabellenführer der ukrainischen Liga setzte sich am Freitagabend bei Tschornomorez Odessa mit 6:1 (3:1) durch. Die Dynamo-Tore erzielten Witali Buyalskij (27., 58./Elfmeter), der Brasilianer Vitinho (30., 37.), Denys Garmasch (48.) und Wladislaw Kulatsch (82.). Die in der Königsklasse noch ungeschlagenen Bayern hatten das Hinspiel 5:0 gewonnen und haben bereits vor dem Spiel in Kiew die nächste Runde erreicht.

