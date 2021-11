E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall im Zentrum von Borna ums Leben gekommen. Der 46-Jährige sei auf einem Rad- und Gehweg unterwegs gewesen und habe zwei Fußgänger überholen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er einen der beiden touchiert und sei mit dem Rad nach links auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Kleintransporter konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Der 46-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß am Dienstagmittag schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort.

