E-Rollstuhl brennt: Nachbar und Feuerwehr retten Häuser

Ein aufmerksamer Nachbar und die Feuerwehr haben mehrere Hausbewohner in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) vor größerem Schaden bewahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatte sich kurz nach Mitternacht ein Elektrorollstuhl in einem Nebengebäude entzündet. Die Flammen breiteten sich auf den gesamten Schuppen aus, es habe die Gefahr bestanden, dass Wohnhäuser Feuer fangen. Der Nachbar mit seinem Gartenschlauch und Feuerwehrleute hätten das verhindert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt an dem Rollstuhl die Brandursache gewesen sein. Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

