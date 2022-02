Eastside Berlin nach 3:1 im Halbfinal-Hinspiel vor Finale

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside sind auf dem bestem Weg ins Finale der Champions League. Am Dienstagabend gewannen die fünfmaligen Titelträgerinnen im Halbfinal-Hinspiel beim französischen Vizemeister TT Metz mit 3:1 (9:5 Sätze) durch. Das Rückspiel steigt am Freitag in Berlin (18.00 Uhr). Gegen Metz sorgte Xiaona Shan mit einem 3:0-Erfolg gegen die Rumänin Adina Diaconu für einen perfekten Berliner Auftakt. Im zweiten Einzel setzte sich Nina Mittelham gegen die Russin Marija Tailakowa mit 3:2 durch, ehe sie in ihrem zweiten Einsatz mit einem 3:0-Sieg gegen Diaconu für die Entscheidung sorgte.

