Eastside gewinnt auch zweites Spiel beim CL-Turnier

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben beim Qualifikationsturnier in der Champions League im Freizeitforum Marzahn am Auftakttag zwei Siege geholt. Das Team startete am Samstag mit einem schwer erkämpften 3:2-Erfolg gegen CP Lyssois Lille (Frankreich) in den Wettbewerb. Am Abend siegte Eastside erneut mit 3:2 gegen Budaörsi SC (Ungarn). Damit steht die Mannschaft vor dem abschließenden Spiel am Sonntag (10.00 Uhr) gegen Do Juncal so gut wie sicher unter den besten Zwei der Vierer-Gruppe. Diese qualifizieren sich für das Viertelfinale im K.o.-Modus.