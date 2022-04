Ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein hat am späten Samstagabend einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Der 24-Jährige war mit seinem Wagen laut Zeugenaussagen trotz roter Ampel ungebremst über die B304 bei Grafing (Landkreis Ebersberg) gefahren und schließlich frontal in einen gegenüberliegenden, erhöhten Straßengraben gekracht. Das teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.