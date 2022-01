Der Angeklagte muss sich vor dem Amtsgericht in Waren (Müritz) verantworten

Ein ehemaliger Kita-Praktikant muss sich vor dem Amtsgericht in Waren wegen Vorwürfen sexuellen Kindesmissbrauches verantworten. Der 35-Jährige soll eine Vierjährige im Herbst 2020 unsittlich berührt haben.

Vor dem Amtsgericht in Waren an der Müritz muss sich heute in einem Prozess ein ehemaliger Praktikant einer Kindertagesstätte verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals 35 Jahre alten Beschuldigten sexuellen Kindesmissbrauch vor.

Praktikant umgehend suspendiert

Er soll im Herbst 2020 eine Vierjährige in einer Kindereinrichtung in Sietow (Mecklenburgische Seenplatte) während des Mittagsschlafs "unsittlich berührt haben." Das Kind hatte sich laut Polizei ihren Eltern anvertraut. Diese wandten sich an die Kita-Leitung, die die Polizei einschaltete und den Praktikanten umgehend suspendierte.

Für den Prozess sind eine Reihe von Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Laut Gericht besteht die Möglichkeit, dass Teile des Prozesse aus Rücksicht auf das Kind und dessen Familie nicht öffentlich stattfinden. Ein Urteil soll am gleichen Tag fallen.