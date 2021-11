Ehemaliger Profi Harnik trifft und trifft: Schon 19 Tore

Martin Harnik hat das Toreschießen nicht verlernt. Mit seinen vier Treffern beim 6:2 seiner TuS Dassendorf in der Fußball-Oberliga Hamburg beim Bramfelder SV stockte der ehemalige Profi von Werder Bremen, Hannover 96 und des Hamburger SV sein Torkonto auf 19 Treffer auf. Mehr noch: Drei weitere Tore des Stürmers wurden in dieser Begegnung wegen Abseits nicht anerkannt.

«Das waren alles Millimeterentscheidungen», sagte TuS-Trainer Jean-Pierre Richter dem «Hamburger Abendblatt» (Montag) nach dem Kantersieg. «Ich bin mir nicht sicher, ob die alle so korrekt waren, aber wir waren ja nicht davon abhängig», ergänzte der Coach über Harnik, der im Vorjahr den HSV verlassen und sich dem Club aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein angeschlossen hat.

Auch wenn der mögliche Siebenerpack nicht zustande kam, ist Harniks Saison-Zwischenbilanz beeindruckend: In elf Einsätzen gelangen dem ehemaligen Bundesliga-Kicker drei Viererpacks, in einem weiteren Match erzielte er drei Treffer. In der Oberliga Hamburg führt er die Torjägerliste souverän an. Wie viele Treffer der 34-Jährige am Ende dieser Spielzeit auf dem Konto haben wird, wollte sein Coach nicht prognostizieren. Richter: «Martin besitzt einen unbändigen Willen. Einige Saisontreffer traue ich ihm auf jeden Fall noch zu.»