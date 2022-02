Ehemaliger Stasi-General und Mielke-Nachfolger gestorben

Der ehemalige Stasi-General Wolfgang Schwanitz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte sein Verlag Edition Ost am Dienstag in Berlin mit. Schwanitz stand jahrzehntelang im Dienste des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und war Ende der 1980er Jahre Stellvertreter von Stasi-Minister Erich Mielke. Im Wendejahr 1989 rückte Schwanitz an die Spitze der Nachfolgeinstitution Amt für Nationale Sicherheit und wurde damit Nachfolger Mielkes.

Der ehemalige Stasi-General Wolfgang Schwanitz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte sein Verlag Edition Ost am Dienstag in Berlin mit. Schwanitz stand jahrzehntelang im Dienste des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und war Ende der 1980er Jahre Stellvertreter von Stasi-Minister Erich Mielke. Im Wendejahr 1989 rückte Schwanitz an die Spitze der Nachfolgeinstitution Amt für Nationale Sicherheit und wurde damit Nachfolger Mielkes.

Seit der deutschen Vereinigung schrieb Schwanitz mehrere Bücher über die Arbeit der Staatssicherheit, die Kritiker als revisionistisch und verharmlosend einstuften. Bei der Vorstellung des Buchs «Die Sicherheit. Zur Abwehrarbeit des MfS», das Schwanitz mit weiteren ehemaligen Stasi-Mitarbeitern verfasst hatte, kam es 2002 zum Eklat. Ein Stasi-Opfer, das Kritik äußerte, wurde aus dem Saal geworfen.

Schwanitz sagte damals, so wie es historisch gerechtfertigt gewesen sei, den Sozialismus zu versuchen, so legitim sei es gewesen, dieses Vorhaben mit dem Ministerium für Staatssicherheit zu schützen. «Es gibt keinen Grund zur Reue», sagte Schwanitz damals.

Das Amt für nationale Sicherheit der DDR (AfNS) als Nachfolgeinstitution des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) gab es nur kurz, von Mitte November bis Mitte Dezember 1989. Schwanitz kündigte nach Amtsantritt Unterstützung für den «Prozess der revolutionären Erneuerung» an und versuchte eine Reform der Staatssicherheit, wie es in Informationen des Stasi-Unterlagen-Archivs heißt. «Zugleich wurde die Aktenvernichtung in diesen Wochen fortgesetzt, viele inoffizielle Mitarbeiter "abgeschaltet"», schreibt das Archiv. Mit Beschluss des DDR-Ministerrats vom 14. Dezember 1989 wurde das Amt wieder aufgelöst.

In der Mitteilung der Edition Ost hieß es, die in den neunziger Jahren eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen Schwanitz seien ergebnislos eingestellt worden. Schwanitz sei am Dienstag (1. Februar) in seiner Berliner Wohnung verstorben.