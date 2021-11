Ehemaliges Regenwald-Panorama am Zoo wird zu Impfstation

Die Corona-Impfung lässt sich in Hannover künftig mit einem Zoo-Besuch verbinden. Voraussichtlich vom 6. Dezember an können sich Erwachsene und in Zukunft wohl auch Kinder im ehemaligen Regenwald-Panorama die schützende Spritze geben lassen. Insgesamt sollen dort zehn Impfplätze entstehen, wie die Region Hannover am Montag mitteilte. Angeboten werden sollen sowohl Erst-, als auch Zweit- und Boosterimpfungen.

Die Corona-Impfung lässt sich in Hannover künftig mit einem Zoo-Besuch verbinden. Voraussichtlich vom 6. Dezember an können sich Erwachsene und in Zukunft wohl auch Kinder im ehemaligen Regenwald-Panorama die schützende Spritze geben lassen. Insgesamt sollen dort zehn Impfplätze entstehen, wie die Region Hannover am Montag mitteilte. Angeboten werden sollen sowohl Erst-, als auch Zweit- und Boosterimpfungen.

Sobald der Impfstoff für Kinder freigegeben werde, könnten auch Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren ihre Corona-Impfung am Zoo erhalten, hieß es. Vier Impfplätze seien ausschließlich für Kinder vorgesehen. Unter Zwölfjährige, die innerhalb der ersten vier Wochen nach der Impfstoff-Freigabe kommen, erhalten für sich und ihre Familien Freikarten für einen Zoobesuch in der laufenden Wintersaison. Mit der Freikarte habe der Piks in den Arm auch eine schöne Seite, sagte Regionspräsident Steffen Krach.

Das Regenwald-Panorama war Ende 2020 geschlossen worden. Es liegt außerhalb des Zoos. Wer sich impfen lassen möchte, muss keinen Zoo-Eintritt zahlen.