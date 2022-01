Ehepaar getötet: Tatverdächtiger stellt sich

Ein 18-Jähriger soll ein Ehepaar in dessen Haus in Oberfranken getötet haben. Er stellte sich der Polizei. In welchem Verhältnis er zu der 47-Jährigen und dem 51-Jährigen stehe, werde zurzeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag. «Er ist nicht der Sohn.» Motiv und Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der 18-Jährige soll am Montag vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Anwohner hatten am Sonntag kurz nach Mitternacht Hilferufe vom Nachbaranwesen in Mistelbach (Landkreis Bayreuth) gehört und den Notruf gewählt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Einsatzkräfte fanden im Keller das leblose Paar. Beide wiesen Stichverletzungen auf. Ein Großaufgebot fahndete nach dem Verdächtigen. Er stellte sich schließlich gegen 4.00 Uhr in Bayreuth der Polizei. Diese nahmen ihn fest.

Nach ersten Erkenntnisse hatte der 18-Jährige die Nacht bei dem Ehepaar verbracht. «Er ist nicht eingebrochen. Er wurde hereingelassen», sagte der Polizeisprecher. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.