Eine 16 Jahre alte Jugendliche ist von einem Moped erfasst und tödlich verletzt worden. Sie war mit einem 17 Jahre alten Jugendlichen in der Nacht zu Samstag bei Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) zu Fuß auf einem Radweg unterwegs, als beide von einem Moped angefahren wurden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Mädchen starb in einer Klinik an den Folgen schwerer Kopfverletzungen, hieß es. Der Begleiter der Jugendlichen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Warum der 17 Jahre alte Mopedfahrer von der Straße auf den Radweg wechselte, war zunächst unklar. Bei ihm wurde den Angaben zufolge ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille gemessen. Er kam nach dem Unfall mit Verletzungen ins Krankenhaus, wurde aber noch am Samstag wieder entlassen, wie es weiter hieß.