Mit einem gestohlenen Golfcart hat ein 31-jähriger Mann eine Spritztour in die Fußgängerzone von Bitburg unternommen. Dort wurde er am späten Freitagabend dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen gestellt, wie die Polizei mitteilte. Dem Zeugen sei das gestohlene Fahrzeug bereits zuvor aufgefallen, als es unbeleuchtet auf einer Landstraße von Rittersdorf in Richtung Bitburg unterwegs war. Offensichtlich habe der 31-Jährige das Gefährt zuvor in einem Golfresort entwendet und für seine Tour genutzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrzeugdiebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Golfcart konnte an den Besitzer zurückgegeben werden.