Ein Brand in Roth an der Our (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge sei das Feuer in einer auf dem Grundstück des Hauses stehenden Gartenlaube entfacht und sei dann auf den Dachstuhl und die Terrasse des Wohngebäudes übergegangen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und sind unverletzt geblieben. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern. In das Haus zurückkehren konnten die Bewohner jedoch nicht. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 50 bei Obersgegen zeitweise vollgesperrt werden. Die Brandursache war bislang unklar.

