Ein Chamäleon im Blumenkohl

Ein Gemüseverkäufer in Bilsen (Kreis Pinneberg) hat in einer Kiste Blumenkohl ein wohl aus Frankreich «angereistes» Reptil entdeckt. Er informierte die Polizei. Die Beamten stellten am Donnerstagmorgen fest, dass es sich um ein etwa neun Monate altes Chamäleon handelte. Es habe offenbar gemeinsam mit dem Gemüse die Reise aus Frankreich nach Bilsen angetreten, teilte die Polizei weiter mit.

«Der vermutlich gebürtig aus Afrika stammende Vierbeiner ließ sich die immensen Reisestrapazen nicht anmerken und wurde durch uns wohlauf in Empfang genommen», hieß es. Die Beamten brachten das Chamäleon in die Wildtierauffangstation nach Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg). Eine weitere Fernreise sei dem Schuppenkriechtier damit erspart geblieben. Chamäleons leben auf dem afrikanischen Kontinent.