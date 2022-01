Ein positiver Corona-Fall bei Darmstadt 98

Ohne Morten Behrens hat der SV Darmstadt 98 die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Bei dem Ersatztorwart wurde im Urlaub ein positiver Corona-Befund festgestellt, weshalb sich der 24-Jährige derzeit in häuslicher Quarantäne befindet. Die Testungen aller beim Trainingsauftakt anwesenden Profis fielen am Montag negativ aus, teilte der Verein mit.

