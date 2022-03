Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Dresden

Bei einem Wohnungsbrand in Dresden ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr fand ihn bewusstlos auf dem Boden und rettete ihn ins Freie, wie sie mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen und später wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist jedoch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Das Feuer war am Dienstagabend im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Renner-Straße ausgebrochen.

Bei einem Wohnungsbrand in Dresden ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Feuerwehr fand ihn bewusstlos auf dem Boden und rettete ihn ins Freie, wie sie mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen und später wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist jedoch unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Das Feuer war am Dienstagabend im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Renner-Straße ausgebrochen.