Ein Todesopfer nach Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die Maschine sei am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim - rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt - abgestürzt. Es habe sich nur eine Person in dem Ultraleichtflugzeug befunden. Angaben zum Geschlecht und Alter des Opfers sowie zur Absturzursache machte die Polizei zunächst nicht, sie verwies auf laufende Ermittlungen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die Maschine sei am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim - rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt - abgestürzt. Es habe sich nur eine Person in dem Ultraleichtflugzeug befunden. Angaben zum Geschlecht und Alter des Opfers sowie zur Absturzursache machte die Polizei zunächst nicht, sie verwies auf laufende Ermittlungen.