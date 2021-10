Ein Toter bei Feuer in Suhl

In Suhl ist ein Mensch tot in einer brennenden Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am Morgen aus bisher ungeklärter Ursache aus. Alter und Geschlecht des Opfers waren noch unklar. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

