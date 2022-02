Ein Toter bei Lkw-Unfalll: A3 bis in den Nachmittag gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren, ist ein Mann gestorben. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Sattelzug, der Betonelemente geladen hatte, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Laster war in den Morgenstunden am Freitag in Richtung Frankfurt unterwegs, als er zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld die Leitplanke durchbrach. Daraufhin touchierte er einen anderen Lastwagen, bevor er frontal mit einem Tanklastzug kollidiert.

Das Führerhaus fing sofort Feuer. Der 51-Jährige konnte sich noch aus dem brennenden Wrack retten. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der 55-jährige Fahrer des Tanklastzugs wurde bei dem Unfall eingeklemmt und konnte nach den Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden.

Die A3 wurde in beide Richtungen gesperrt. Laut Angaben der Polizei soll die Sperrung bis in den Nachmittag andauern. Eine Umleitung wurde eingerichtet.