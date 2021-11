Ein Toter bei Wohnungsbrand im Taunusstein

Bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Tanusstein ist ein 25 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Bewohner im Alter von 65 und 77 Jahren erlitten demzufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. Rund 60 Menschen in dem mehrstöckigem Wohnhaus seien in Sicherheit gebracht worden. Angaben zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen. Sie schätzte die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro.

Bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Tanusstein ist ein 25 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Bewohner im Alter von 65 und 77 Jahren erlitten demzufolge eine leichte Rauchgasvergiftung. Rund 60 Menschen in dem mehrstöckigem Wohnhaus seien in Sicherheit gebracht worden. Angaben zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen. Sie schätzte die Schadenshöhe auf rund 250.000 Euro.