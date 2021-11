Ein Toter nach Wohnhausbrand: Kriminalpolizei ermittelt

In einem durch einen Brand beschädigten Wohnhaus in Frankenthal hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag einen toten 63-Jährigen gefunden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen habe Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen am Sonntag mit. Das Feuer in dem Einfamilienhaus war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Drei Menschen, darunter ein Besucher, konnten sich nach Angaben der Polizei in Sicherheit bringen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der 63-Jährige leblos in dem Haus entdeckt.

In einem durch einen Brand beschädigten Wohnhaus in Frankenthal hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag einen toten 63-Jährigen gefunden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen habe Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen am Sonntag mit. Das Feuer in dem Einfamilienhaus war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Drei Menschen, darunter ein Besucher, konnten sich nach Angaben der Polizei in Sicherheit bringen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der 63-Jährige leblos in dem Haus entdeckt.