Ein Toter und drei Verletzte bei Unfall auf der A3

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz am Donnerstagabend ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen und drei weitere Personen sind verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Lkw, ein Kleintransporter und ein Auto in den Unfall verwickelt, der genaue Unfallhergang war nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt zunächst noch unklar. Im Zuge es Unfalls kippte der Anhänger des Lkws auf die Straße und die Fahrerkabine fing Feuer. Der Fahrer konnte nur noch tot aus der Kabine geborgen werden. Fahrer und Beifahrer des Transporters wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn Richtung Köln wurde komplett gesperrt, die Gegenfahrbahn Richtung Würzburg war nur einspurig befahrbar. Wie lange die Sperrung dauerte, war noch ungewiss.