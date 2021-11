Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz ist ein Mensch mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. 20 Menschen mussten vor dem Feuer in Sicherheit gebracht werden, die Löscharbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen an, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar, allerdings gebe es Hinweise auf einen technischen Defekt. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.

