Ein Verletzter bei Unfall zwischen Laster und Mähfahrzeug

Auf der B101 bei Jüterbog ist ein 63-Jähriger bei einem Auffahrunfall zwischen einem Laster und einem Mähfahrzeug der Straßenmeisterei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war der 63-Jährige mit seinem Laster am Montag auf das Mähfahrzeug aufgefahren und dabei im Führerhaus eingeklemmt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 120.000 Euro.

