Ein Verletzter nach Brand in Bungalow

Bei einem Brand in einem Bungalow in Waldsieversdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) ist am frühen Dienstagmorgen ein 60-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im Schlafzimmer des Bungalows aus. Ein 60-jähriger Bewohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

