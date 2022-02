Einbrecher stehlen in Orkannacht Spielautomaten aus Lokal

Unbekannte haben in der Sturmnacht von Freitag zu Samstag aus einem Lokal in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) Spielautomaten gestohlen und danach geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurden die beiden schweren und aufgebrochenen Automaten am Samstag in einem Wald bei Nehringen (Vorpommern-Rügen) entdeckt. Nehringen liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Dargun in Richtung der Autobahn 20.

Unbekannte haben in der Sturmnacht von Freitag zu Samstag aus einem Lokal in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) Spielautomaten gestohlen und danach geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurden die beiden schweren und aufgebrochenen Automaten am Samstag in einem Wald bei Nehringen (Vorpommern-Rügen) entdeckt. Nehringen liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Dargun in Richtung der Autobahn 20.

Nach dem Fund habe sich inzwischen der Betreiber des Lokals aus Dargun gemeldet, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte. Als Tatzeit wurde Freitagnachmittag bis Samstagvormittag angegeben, in der Zeit als das Orkantief «Zeynep» Mecklenburg-Vorpommern überquerte. Aufgrund der Größe der Automaten rechnen Ermittler damit, dass mehrere Täter daran beteiligt waren und ein größeres Fahrzeug für den Abtransport genutzt wurde. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.