Einbrecher stehlen tagsüber Schmuck und Bargeld

Einbrecher haben einer Hauseigentümerin im Kreis Mecklenburgische Seenplatte Schmuck und Geld im Wert von insgesamt rund 35.000 Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, bemerkte die 60-jährige Frau den Einbruch in Damerow bei Jabel am Montag, als sie von der Arbeit nach Hause kam. Die Tatzeit müsse der frühe Nachmittag gewesen sein, da vorher noch ein Hausmeister auf dem Grundstück gewesen sein soll. Gestohlen wurden unter anderem Halsketten, Ringe und Armreifen sowie eine größere Summe Geld. Die Polizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen. Damerow ist ein kleines Dorf am Ende einer Straße, wo die Halbinsel Damerower Werder beginnt.

