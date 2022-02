Einbruchswerkzeug und gefälschte Dokumente in Auto gefunden

Einbruchswerkzeug und gefälschte Dokumente in Auto gefunden

Einbruchswerkzeug, Dopingmittel und gefälschte Dokumente haben Polizisten im Auto zweier Männer entdeckt. Die Beamten wurden in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 93 auf den Wagen aufmerksam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie folgten dem Auto bis auf die Autobahn 72 und stoppten es in der Nähe von Feilitzsch (Landkreis Hof). Die Ausweisdokumente der beiden Männer stellten sich als Fälschungen heraus. Bei der Durchsuchung des Autos und der Kleidung der Männer kamen das Einbruchswerkzeug, diverse Dopingmittel und mehrere gefälschte Blankodokumente und Reisepässe zum Vorschein. Die Polizei beschlagnahmte die Gegenstände und nahm die beiden Männer, 26 und 38 Jahre alt, fest. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnten die Männer ihre Reise den Angaben zufolge fortsetzen.

Einbruchswerkzeug, Dopingmittel und gefälschte Dokumente haben Polizisten im Auto zweier Männer entdeckt. Die Beamten wurden in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 93 auf den Wagen aufmerksam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie folgten dem Auto bis auf die Autobahn 72 und stoppten es in der Nähe von Feilitzsch (Landkreis Hof). Die Ausweisdokumente der beiden Männer stellten sich als Fälschungen heraus. Bei der Durchsuchung des Autos und der Kleidung der Männer kamen das Einbruchswerkzeug, diverse Dopingmittel und mehrere gefälschte Blankodokumente und Reisepässe zum Vorschein. Die Polizei beschlagnahmte die Gegenstände und nahm die beiden Männer, 26 und 38 Jahre alt, fest. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnten die Männer ihre Reise den Angaben zufolge fortsetzen.