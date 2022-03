Eine Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos in Remse

Eine 33 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Remse im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag hielt die Autofahrerin im Ortsteil Weidensdorf an, um links abzubiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der hinter ihr fahrende 39-Jährige fuhr demnach mit seinem Wagen in ihren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde aufgrund des Unfalls voll gesperrt.

