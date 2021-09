Eine Verletzte bei schwerem Autounfall im Wedding

Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Wedding ist eine Frau verletzt worden. Das Auto eines 23-Jährigen stieß am Sonntagmorgen mit so hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Wagen zusammen, dass dessen kompletter Motorraum herausgerissen wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 53 Jahre alte Fahrerin des zerstörten Wagens wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Zu ihrem Zustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Nach den Angaben vom Sonntagmittag wurde der 23-Jährige im Zuge der Ermittlungen vorläufig festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er habe sich mittlerweile selbst entlassen. Ob der Mann bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Rings um die Unfallstelle auf der Kreuzung von Müllerstraße und Barfußstraße im Wedding lagen am Sonntagmorgen Trümmerteile, ein Polizeisprecher sprach von einem Anblick wie auf einem Schlachtfeld. In zwei Häusern sei außerdem für kurze Zeit der Strom ausgefallen, weil das Auto des 23-Jährigen nach dem Zusammenstoß gegen einen Verteilerkästen gefahren war.