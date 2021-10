Einfamilienhaus nach Brand völlig zerstört

Bei einem Brand ist ein Einfamilienhaus in Neustadtgödens (Landkreis Friesland) komplett zerstört worden. Wie die Polizei Wilhelmshaven berichtete, brach das Feuer am Samstagnachmittag in einem Anbau aus und griff dann auf das Haus über. Anbau und Haus wurden durch den Brand zerstört. Die Bewohner waren nicht zu Hause, es wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Sie ermittelt nun zur Brandursache.

