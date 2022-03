Einige Tausend Firmen suchen neuen Chef

Innerhalb von fünf Jahren müssen für rund 3800 Unternehmen in Thüringen Nachfolger an der Firmenspitze gefunden werden. Die Übernahme und Weiterführung bestehender Betriebe sei eine Herausforderung für die Thüringer Wirtschaft, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt.

Um Unternehmen für das Problem zu sensibilisieren und um über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren, setze das Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) eine bewährte Veranstaltungsreihe fort. Landesweit seien elf Veranstaltungen, drei Unternehmerabende und ein Fachforum geplant - so weit wie möglich in Präsenz.

Hintergrund ist, dass viele Firmengründer in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Viele von ihnen waren nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren gestartet.